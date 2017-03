Bola de fogo é vista em vários pontos do Japão

Por volta das 6h15 desta quarta-feira (8) imagens de bola de fogo começaram a se espalhar pelas redes sociais. Alguns perguntavam “é um fenômeno astronômico ou um míssil?”, com o trauma dos 4 mísseis disparados contra o Japão recentemente.

A dúvida logo foi sanada. Era de fato uma bola de fogo, considerada um fenômeno astronômico. Uma pessoa publicou as imagens capturadas pelo gravador de vídeo de seu veículo, da cidade de Mino (Osaka). E esse vídeo foi usado pelos veículos de mídia para ilustrar as matérias.

O brilho intenso da bola de fogo era ofuscante e o flash foi de cerca de 2 segundos, ao sul no céu.

Segundo o depoimento de uma pessoa chamada Shimoda, da Associação de Fireball do Japão, “com esse brilho no amanhecer, dia claro, tem a intensidade de uma meia lua”.

A tal bola de fogo foi vista em várias partes do Japão, nas regiões Kanto a Chugoku. A NHK também obteve imagens captadas pelas câmeras instalada na Tokyo Sky Tree e na sucursal de Tsu (Mie).

Bola de fogo: pedaço de asteroide?

De acordo com o professor Hitoshi Yamaoka, do Observatório Nacional de Astronomia do Japão, “pode ser um pedaço de um asteroide, com tamanho de alguns centímetros que brilhou quando mergulhou na atmosfera da Terra”, declarou para a NHK.

Para ele, esse tipo de fenômeno ocorre diariamente em algum lugar do Planeta. Atualmente as pessoas conseguem registrar essas imagens e imediatamente compartilham na web.

Fontes: NHK e Mainichi Broadcast Imagens: @M4Camlog/Twitter