Anúncio oficial da floração de sakura em Tóquio

De acordo com a matéria veiculada pela FNN, no feriado de segunda-feira (20), com temperatura amena, o Parque de Ueno, da capital japonesa, ficou cheio de pessoas sentadas sob as árvores de cerejeiras. Porém, as flores ainda não desabrocharam. As árvores estão cheias de botões cor de rosa. Assim, as pessoas sentadas sobre as lonas comiam e bebiam para comemorar a chegada da primavera.

Em outro local, um funcionário da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão foi visto conferindo as cerejeiras. “As árvores que têm flores são 3”, informou o fiscal. O repórter perguntou “então, pode considerar que esse é o anúncio da floração?”. A resposta obtida foi “para fazer o anúncio é preciso ter 5 árvores”.

Anúncio oficial da floração de sakura

No entanto, de um dia para outro, a natureza promove mudanças. Se o anúncio não pode ser feito no dia em que o calendário muda para anunciar a primavera, nesta terça-feira (21), sim.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão anunciou a floração das esperadas flores de sakura, exatamente no local onde o fiscal esteve observando. É no Yasukuni Jinja (santuário xintoísta), localizado em Chiyoda-ku, em Tóquio.

As cerejeiras floridas são do tipo someiyoshino. Portanto, em breve o restante das províncias das regiões Kanto, Tokai e Kansai também poderão apreciá-las.

Se você quer saber quais são os tipos de cerejeiras, clique no link e se torne um expert em sakura: http://www.portalmie.com/atualidade/turismo/conhecendo-japao/2017/02/temporada-de-sakura-conheca-os-diferentes-tipos-de-cerejeiras/

Fontes: FNN e NHK Fotos: FNN