Aichi: carro em chamas na colisão com o trem

Pouco antes da 7h00 desta quinta-feira (2), um carro de passeio colidiu com um trem da JR-Japan Railways. O acidente ocorreu em um cruzamento na cidade de Anjo (Aichi). No momento da colisão o carro ardeu em chamas e o trem com 6 vagões saiu dos trilhos.

O trem fazia a linha Toyohashi a Gifu e o condutor, 27 anos, percebeu o veículo ultrapassando o cruzamento. Segundo a polícia, o condutor freou rapidamente para evitar a colisão, mas não foi possível. Com a frenagem brusca o trem chegou a sair dos trilhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cerca de 280 passageiros nos 6 vagões, dos quais 3 foram transportados para o hospital por terem passado mal com a colisão. Os demais não tiveram lesões, informou.

Com o incêndio do veículo o motorista foi encontrado morto, de acordo com a matéria da ANN. A identidade do motorista não foi revelada na matéria.

Assista às imagens cedidas por um telespectador da emissora e outras cenas aéreas tomadas mais tarde.

Fonte e fotos: ANN