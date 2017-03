Acidente da moto aquática: brasileira é julgada e condenada

Em 12 de junho do ano passado ocorreu um acidente com moto aquática no Rio Kiso (Kisogawa), o qual tirou a vida de 2 crianças. Todos os envolvidos e vítimas são de nacionalidade brasileira. O pai Fábio Ooishi perdeu 2 filhos, Fábio Hideki de 10 e Flávio Akira de 3, além dele e da filha terem sofrido lesões.

Quem estava pilotando a moto aquática, sem habilitação, que colidiu com um barco de borracha, onde estavam pai e filhos, é a brasileira Marjorie Mayumi Fujimoto, na época empregada como “haken shain”, 28 anos, de Komaki (Aichi).

Detida para investigação e posteriormente presa, Mayumi aguarda pelo julgamento final. Na audiência de 25 de agosto do ano passado, o mesmo juiz Yoshitane Suzuki ouviu a acusação, a qual teria dito “só aprendeu a ligar o motor, mas não sabia controlar a velocidade”. Além disso, “a uma velocidade de 70 km/h, a ré assustada com a velocidade, ainda usou a alavanca equivocadamente para acelerar ao invés de desacelerar”, apontou.

De acordo com o jornal Mainichi, o Tribunal de Gifu realizou nesta manhã de quinta-feira (9), mais uma audiência para o julgamento da brasileira Marjorie Mayumi Fujimoto Morais. O sobrenome Morais surgiu nessa audiência, não constando na anterior.

Para Mayumi, acusada de negligência grave, a acusação pediu cárcere de 3 anos e meio e pagamento de multa de 100 mil ienes. Segundo o jornal Mainichi, haverá mais uma audiência do julgamento no próximo dia 30.

Fontes: Sankei e Mainichi Fotos: CBC (época do acidente)