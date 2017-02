Tempestade de neve e acúmulo de quase 3 metros de altura

A Associação de Meteorologia do Japão (JWA) alerta para as ventanias e tempestades de neve em várias províncias, especialmente as banhadas pelo Mar do Japão e do norte do país.

As tempestades de neve intermitentes têm prejudicado a visibilidade no trânsito em diversas cidades da região Hokuriku e Tohoku.

A previsão do tempo acertou em cheio sobre a massa fria que traria vento e neve. No vilarejo de Hinoemata (Fukushima), até as 11h desta terça-feira (7), o acúmulo de neve chegou a 2,67 metros de altura. Na província de Yamagata há locais com 2,36 metros de acúmulo. Nessas duas províncias, além da tempestade de neve a ventania chega a 30 m/s.

Na província de Toyama voltou a acumular neve depois de 4 dias, informou o noticiário da ANN.

A JWA recomenda cuidado aos motoristas dessas regiões afetadas pelas tempestades de neve, por conta da possibilidade do congelamento sobre as rodovias, o que as torna escorregadias.

Enquanto um lado do país sofre com as tempestades de neve, as províncias do lado do Oceano Pacífico estão com o clima seco, de baixa umidade.

A JWA informa que em relação à previsão de neve em outras localidades por causa de outra massa fria, poderá sofrer alterações. Até o momento, as previsões de neve para as regiões de Kinki, Kanto e Tokai, mesmo nas planícies, no dia 9, continuam de pé.

Fontes e imagens: ANN e JWA