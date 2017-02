Nagoia: fogo na galeria do subsolo de Sakae

Cerca de 20 veículos do Corpo de Bombeiros de Nagoia foram até o cruzamento próximo à torre, localizada no Central Park, no centro da capital, em Sakae, no domingo (19).

Os bombeiros foram acionados por conta da ocorrência de chamas em um café situado no subsolo, onde há uma galeria comercial gigante em Nagoia. Por volta das 15h00, a sirene de alerta disparou por conta do fogo. As pessoas que estavam passeando ou fazendo compras tiveram que sair às pressas.

Logo em seguida, várias pessoas começaram a postar fotos no Twitter. Segundo uma entrevistada da reportagem da CBC TV, “no começo pensei que fosse um treinamento de prevenção”. Outro disse “ouvi a sirene do alarme e vi um pouco de fumaça”.

Segundo informações dos bombeiros o fogo começou por uma panela contendo óleo, na cozinha de um café. Uma das funcionárias conseguiu conter o fogo e teve queimaduras.

No momento do fogo havia 5 funcionários e cerca de 10 clientes e todos foram evacuados do local. Segundo o noticiário, ninguém mais teve lesões. O episódio deixou o povo que trabalha ou passeava pela galeria, alvoroçado.

Fontes: CBC e Twitter Imagens: Twitter (night_children/sam_unitedstyle)