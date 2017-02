Incêndio no Centrair – o aeroporto internacional de Nagoia

No período da tarde desta sexta-feira (3) a imprensa tomou conhecimento da ocorrência de um incêndio no Centrair – Chubu Aeroporto Internacional de Nagoia, localizado na cidade de Tokoname (Aichi).

Segundo o jornal Chunichi, por volta de 12h10 foram detectadas chamas no terceiro andar do Terminal Building. O local exato onde ocorreu o incêndio foi numa área limitada ao público, localizada no terminal internacional.

De acordo com o jornal Sankei West, o fogo começou dentro de um depósito no terceiro andar do Centrair. O jornal Chunichi informou que o alarme de incêndio disparou no entreposto comercial e a fumaça se alastrou.

Sem vítimas no Centrair

O Chunichi informou que segundo a administração do Centrair, está sendo realizada a investigação para detectar a causa do incêndio, pois no local havia materiais de limpeza. Há suspeita de que tenha se iniciado a partir de um aspirador de pó ligado na tomada para recarregamento da bateria. Um funcionário da empresa que faz a limpeza, teria conectado o cabo do equipamento na tomada antes de ir embora, informou o Sankei West.

As chamas foram contidas 1 hora depois e a administração informou ao Sankei West que não houve vítimas.

Como medida de precaução a administração do aeroporto estava de prontidão para evacuar as pessoas da área. A medida não foi necessária pois não havia pessoas para evacuar.

Fontes: Chunichi e Sankei West Imagem ilustrativa: Wikipedia