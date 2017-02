Carlos Ghosn deixa o cargo de Diretor Executivo da Nissan

A montadora Nissan anunciou nesta quinta-feira (23), que Carlos Ghosn, 62, deixa o cargo de Diretor Executivo (CEO), passando a bola para Hiroto Saikawa, 63, a partir de 1o. de abril deste ano. Durante muitos anos, a preocupação da montadora era definir o sucessor para presidente e diretor executivo.

A nomeação de Saikawa ocorreu por proposta do próprio Ghosn e assim decidiu o Conselho de Administração. Ghosn continuará como o Presidente do Conselho, com o direito de representação.

Saikawa havia sido nomeado co-diretor executivo da Nissan após a aquisição da fatia controladora da Mitsubishi. A nomeação de Saikawa ocorre para que Ghosn possa assumir um papel mais amplo de orientação e supervisão na aliança da Renault-Nissan e Mitsubishi Motors.

Segundo a Nissan, o próprio Ghosn acredita que “é melhor que seja um japonês”, referindo-se à nomeação.

Carlos Ghosn se manteve no cargo por 18 anos, tendo assumido a direção operacional (COO) da montadora em 1.999 para salvá-la de uma falência. Em 2001 assumiu a presidência e a partir de 2005, simultaneamente, a Renault. A partir de dezembro de 2016 serve como presidente do conselho da Mitsubishi Motors, sob o guarda-chuva da Nissan-Renault.

Ghosn disse que permitirá que a Nissan continue a tomar decisões de gerenciamento mesmo quando ele tendo assumido a direção da Mitsubishi e que este é o momento apropriado.

Fontes e fotos: Asahi e Carview