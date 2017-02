Brasileiro é preso por cultivo de maconha dentro do apartamento

A Unidade de Controle de Narcóticos da Divisão do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar da Região Kinki, anunciou a prisão de um residente no bairro Aramoto Kita, da cidade de Higashi Osaka (Osaka), de cidadania brasileira.

A prisão e o encaminhamento para a Promotoria foram anunciadas nesta segunda-feira (13), de acordo com o jornal Sankei.

O preso responderá pelo de cultivo e posse de maconha. Foi identificado como Márcio Shiguemitsu Itiwatari, 38, cidadania brasileira e desempregado.

20 pés de maconha e erva seca

Segundo o órgão de controle, de março do ano passado a janeiro deste ano, Itiwatari estaria cultivando 20 pés de maconha dentro de sua quitinete. De acordo com o jornal “como ele cultivava uma grande quantidade, o órgão de controle está examinando cuidadosamente se ele não repassava o produto”.

Em 17 de janeiro deste ano o órgão de controle efetuou uma batida na quitinete quando encontrou essa quantidade de pés de maconha. Além disso, ele tinha a maconha seca armazenada dentro de um pote de vidro. De acordo com as informações do jornal, havia cerca de 116,6 gramas da erva.

Ele foi preso por porte da erva e em 30 deste mês deverá receber outra ordem de prisão por conta da plantação da maconha. “Eu cultivava para meu próprio uso”, teria declarado o brasileiro preso, assumindo o fato, segundo o jornal.

Fonte e foto: Sankei News