Aichi: indústria de alimentos sofre incêndio

Por volta das 4h35 desta terça-feira (21), a indústria de alimentos processados Kanesada, situada em Anzo-cho, na cidade de Miyoshi (Aichi), sofreu incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado por uma pessoa que viu chamas no último andar do prédio da indústria.

O prédio possui 5 andares e o fogo começou no quarto piso, conforme matéria do jornal Chunichi. De acordo com informações da polícia de Toyota, para o preparo das frituras de hanpen, um funcionário de 38 anos acendeu as 8 fritadeiras no 4º andar. Foi nesse momento que, de uma delas, subiu uma chama e ela, junto com a fumaça, entrou pela tubulação, chegando até o telhado.

Dificuldade na extinção do incêndio

Segundo a matéria da TBS, 14 veículos do corpo de bombeiros foram para o local. Até as 11h00 desta terça-feira, as chamas ainda não tinham sido extintas.

Cerca de 40 funcionários foram evacuados do prédio no momento do incêndio e não houve vítimas, segundo informações do jornal.

Kanesada é uma tradicional indústria de processamento de peixes para a produção de alimentos como hanpen, chikuwa, entre outros.

Fontes: Chunichi Shimbun e TBS Imagens: TBS/JNN