Terremoto de M4,2 atinge norte da província de Ibaraki

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o tremor de magnitude M4,2, com epicentro no vilarejo de Tokai (Ibaraki), na costa, a 50km de profundidade. Não há risco de tsunami.

O tremor foi sentido com mais força em Tokai-mura, atingindo intensidade Shindo 4 (escala japonesa), mas foi sentido também nas cidades de Hitachi, Mito e Tsuchiura, todas de Ibaraki, além de Motegi-machi (Tochigi), com shindo 3. Em outras localidades como na província de Fukushima e em outros pontos da região Kanto, foram sentidos abalos sísmicos com intensidades 1 a 2.

A Magnitude é medida no epicentro do terremoto pela Escala Richter, e a intensidade é medida na superfície pela Escala Shindo, que vai de 1 a 7.

Fonte: JMA - Agência Meteorológica do Japão Imagem: Tenki.jp