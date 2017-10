Vulcão no sul do Japão entra em erupção pela 1ª vez em 6 anos

Um vulcão em Kyushu, no sudoeste do Japão, entrou em erupção na manhã desta quarta-feira (11) pela primeira vez em seis anos, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O Monte Shinmoe, Shinmoe-dake, que se estende nas fronteiras entre as províncias de Kagoshima e Miyazaki, vinha apresentando atividade vulcânica intensa, como um aumento no número de terremotos vulcânicos, desde o final do mês passado.

Uma pequena quantidade de cinzas caiu na cidade de Takaharu, em Miyazaki, mas não houve relatos de feridos ou danos até o momento, de acordo com a polícia local.

A erupção ocorreu por volta das 5h34, com a pluma se movendo para cerca de 300 metros acima da cratera, de acordo com a JMA, que elevou seu nível de alerta de 1 para 2, em uma escala que vai até 5, há uma semana.

A última maior grande erupção do vulcão, que faz parte da cordilheira Kirishima, ocorreu em 7 de setembro de 2011.

Fonte: Mainichi Imagem: TBS News