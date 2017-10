Raposa rara totalmente negra é filmada no Japão

Esta raposa totalmente negra pertence à espécie V.vulpes, popularmente conhecida como kita kitsune (raposa do norte, em tradução livre).

As imagens foram capturadas por uma câmera para observação de animais instalada pelo Museu de Shiretoko em uma montanha do bairro de Shari (Hokkaido). O vídeo mostrava uma kita kitsune de aproximadamente 1m de comprimento com pelagem totalmente negra por volta das 15h00 do dia 23 de setembro.

Segundo o museu, dentro da espécie kita kitsune, há alguns animais que apresentam pelagem negra parcial nas costas ou no rabo. Contudo, uma raposa totalmente negra é rara.

Segundo o curador Takahiro Murakami do Museu Shiretoko, na província de Hokkaido as raposas negras eram exportadas para o Canadá entre as Eras Daisho e Showa. Com o passar do tempo, as raposas selvagens foram sofrendo mutações e as raposas negras começaram a desaparecer da natureza.

“Primeiro eu pensei que era um cão negro, mas percebi que era uma kita kitsune por causa do rabo volumoso e rosto fino. Eu trabalho (aqui) por 10 anos, mas é a primeira vez que vejo uma raposa com corpo totalmente negro”, disse o curador.

Fonte: NHK News Vídeo: ANN