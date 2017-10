Polvo altamente venenoso é encontrado na costa de província do Japão

Um pequeno e altamente venenoso polvo-de-anéis-azuis (ヒョウモンダコ, hyoumodako) foi encontrado ao longo da costa da província de Tokushima, levando o governo a emitir um alerta aos residentes locais e visitantes.

De acordo com o governo da província, membros da Organização Não Governamental Kaifu Nature Network encontraram o polvo em Matsugaiso, um trecho de costa rochosa em Mugi, na manhã do dia 4 de outubro.

O polvo tem em média 10cm e é nativo de águas tropicais e subtropicais do Pacífico Oeste. Ele só ataca se for ameaçado e responde ao estímulo exaltando os anéis azuis. Com isso, a agressividade do cefalópode atinge níveis altíssimos e ele ataca as presas pulando sobre elas.

Através de mordidas com sua pequena boca, o polvo injeta seu veneno letal, a tetrodotoxina, que é capaz de matar uma criatura de até 1,2 tonelada, segundo especialistas.

A sorte é que os acidentes com seres humanos são raros, cita o Mainichi, pois contra a toxina desse animal não existe antídoto. Para salvar a vítima de um ataque, é preciso mantê-la sob cuidado médico intensivo, com respiração artificial, até que o veneno seja excretado pela urina.

Há registros de encontros fatais com as minúsculas criaturas na Austrália e em outras áreas.

Especialistas alertam para as pessoas não tocarem no pequeno polvo por mais “bonitinhos” que sejam.

Fonte e imagens: Mainichi