Nissan suspende produção de carros para o mercado japonês

A Nissan Motor Co Ltd está suspendendo a produção doméstica de veículos para o mercado japonês por pelo menos duas semanas para resolver a questão de má conduta em seus procedimentos finais de inspeção que levaram a um grande recall, informou a empresa na quinta-feira (19).

O problema manchou a marca da Nissan no Japão e, juntamente com um escândalo de falsificação de dados da compatriota Kobe Steel Ltd, levantou questões sobre o cumprimento e controle de qualidade em fabricantes japonesas.

Suspensão da produção em suas 6 fábricas no Japão

A segunda maior montadora do país disse que suspenderia a produção de veículos do mercado doméstico em todas as suas seis fábricas de montagem para consolidar suas linhas de inspeção e cumprir com as exigências do ministério de transportes do país.

A Nissan produziu em agosto cerca de 79.300 veículos de passageiros e comerciais no Japão. Cerca de 27.600 desses foram fabricados para o mercado doméstico, representando cerca de 6% de sua produção global.

Inspeções finais realizadas por técnicos não certificados

A montadora admitiu que técnicos não certificados realizaram verificações finais para os modelos destinados ao mercado doméstico porque algumas etapas de inspeção haviam sido transferidas para outras linhas de inspeção, em violação às regras do ministério.

Verificações realizadas por inspetores não certificados continuaram mesmo após a Nissan ter dito que havia reforçado o controle de seus processos de inspeção quando o problema veio à tona no final do mês passado.

A má conduta já forçou a Nissan a realizar o recall de todos os 1,2 milhão de carros de passageiros novos vendidos no Japão ao longo dos últimos três anos. A empresa disse na quinta-feira (19) que cerca de 34.000 outros carros seriam inspecionados novamente, podendo expandir o recall em cerca de 4 mil unidades.

Neste mês, o ministério dos transportes do Japão descobriu que técnicos não certificados em fábricas que produzem veículos da Nissan estavam usando selos de profissionais certificados para firmar as inspeções finais dos veículos, em violação às orientações do ministério.

A Nissan continuará produzindo no Japão veículos para exportação

A Nissan vai continuar produzindo no Japão veículos para exportação, incluindo seu popular modelo Rogue SUV e o elétrico Leaf, visto que o processo de certificação para inspeções finais não se aplica a veículos enviados para o mercado no exterior.

A Kobe Steel, a terceira maior fabricante de aço do Japão, admitiu este mês que havia falsificado especificações sobre a resistência de durabilidade do alumínio, cobre e outros materiais de aço, uma má conduta que pode ter se estendido por mais de 10 anos.

Fonte: Agência Reuters Imagem: Bank Image