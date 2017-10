Natal em casa: encomendas de bolos e delícias

Em Nagoia (Aichi) clientes das principais lojas de departamento como Takashimaya fizeram fila para encomendar o bolo de Natal, com antecedência.

Na manhã de quarta-feira (4), a reportagem da CBC TV filmou pessoas que entraram na fila às 4h00 para garantir a sua reserva.

“Todo ano entro na fila às 4h00”, disse um homem. Na estação da JR, onde fica o prédio da loja de departamento Takashimaya havia uma fila com pelo menos 150 pessoas.

O objetivo de todas essas pessoas era um só: fazer a reserva do bolo e outras delícias para o Natal. Alguns entrevistados disseram a mesma coisa: “é a expectativa de comer o bolo de Natal com os netos”.

Segundo a loja de departamentos, este ano a faixa média dos pedidos são para bolos de 5 mil ienes. Aparentemente a tendência para este ano é o bolo que tem pétalas de rosas naturais, como mostrado na primeira imagem do post (primeira imagem da esquerda para a direita na segunda linha).

Bolos para gostos exigentes

Para atender a todos os tipos de consumidores, há mais de uma centena de opções. As mais procuradas são as de grifes famosas, pelos recheios e coberturas diferentes e criativos. Porém, entre elas, um bolo de wagashi, tradicional de Quioto, também chama a atenção. Outro bolo é sem glúten, feito com farinha de arroz e chocolate.

Outra ideia criativa é encomendar uma caixa de bolos pequenos, todos da mesma altura. Em casa, montados, os pedaços se transformam em uma árvore natalina. Para quem prefere rocambole, tiramisu ou torta, os doces decorados com temática natalina são uma ótima opção.

Além dos bolos, o local recebe encomendas de canapés, quitutes e assados para um coquetel ou ceia. Além dos bolos, há em menor escala pedidos de tortas e stollens.

Stollen é uma espécie de pão natalino de origem alemã. Ele é mais famoso no Japão do que o tradicional panetone, levado da Itália para o Brasil e outros países da América do Sul.

Fontes: CBC e Takashimaya Fotos: Takashimaya