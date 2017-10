Javali entra no shopping center e apavora público

Um javali apareceu no shopping center, correu atrás das pessoas e acabou mordendo algumas. Ele provocou cinco vítimas, todas com ferimentos leves.

Pouco antes das 19h de segunda-feira (23), uma pessoa pediu socorro na ligação para a polícia. Ela estava no shopping center situado em Konishimoto-cho, na cidade de Takamatsu (Kagawa) quando viu um javali entre as prateleiras do piso térreo.

O animal silvestre parecido com porco apavorou os funcionários e clientes. Segundo a imprensa, ele correu atrás deles, inclusive dos policiais e alguns foram mordidos. Um funcionário que foi perseguido e um policial amargaram mordidas no pé e na mão.

Um adolescente de 14 anos machucou o pé. Ele estava tentando fugir do animal. Enquanto o animal corria, se esbarrou numa prateleira. Com isso, caíram prateleira e produtos. E o garoto, por sua vez, enroscou o pé na prateleira caída.

Mais dois funcionários também foram mordidos pelo intruso.

Javali deve ter vindo da montanha

Depois de 15 minutos de correria, os policiais conseguiram jogar uma rede no animal silvestre. Capturado, a tranquilidade voltou ao shopping center.

As informações da mídia são de que o javali era fêmea e morreu.

De acordo com informações locais, o shopping center fica a cerca de 1,5Km de uma montanha onde habitam os javalis.

