Japão se prepara para não faltar vacina contra influenza

Antes do período de epidemia de gripe, começam a aumentar os pacientes com influenza, principalmente no oeste do Japão. Entretanto, estima-se que o volume de produção da vacina seja menor do que as aplicadas no ano passado. Mas, faz parte da estratégia para não faltar vacina contra influenza.

De acordo com o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, o número médio de pacientes com influenza por instituição médica foi de 0,17. Dentre as cerca de 5 mil de todo o país, em uma semana de análise, até 15 deste mês, a maior incidência foi em Okinawa, com 4,14 pessoas por instituição médica. Em Nagasaki e Yamaguchi, o índice foi menor, de 0,50 e 0,35.

O levantamento mostrou que nas pré-escolas e jardins de infância, houve incidência de crianças com influenza. Várias delas tiveram que dar férias.

No período de 4 de setembro a 15 de outubro, 12 escolas de Okinawa, 10 de Tóquio, 6 de Chiba, entre outras tiveram que fechar temporariamente. Foram 73 instituições no total, nesse período.

Estratégia para não faltar vacina contra influenza

De acordo com o governo, o volume de produção da vacina contra a influenza será de 25,28 milhões no total para este ano. Estima-se que a oferta de vacinas seja menor do que a demanda.

A previsão é de 1,14 milhão a menos que o número efetivamente utilizado na última temporada, em 2016. Mas isso não quer dizer que faltará vacinas. O governo tem uma estratégia para que não falte, mas não se produza em excesso.

O surto da influenza começa em todo o país a partir do final do próximo mês. De acordo com a perspectiva do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, as remessas das vacinas aumentarão gradualmente no próximo mês. Mas, no final do próximo mês até o início de dezembro, há previsão de que a oferta ficará abaixo da demanda.

As inspeções do cronograma continuarão a ser efetuadas, e os despachos antecipados serão feitos de forma a evitar a falta, como estratégia.

O ministério informou as instituições médicas que para as pessoas saudáveis ​​com mais de 13 anos, uma única dose é suficiente. Também pediu que não encomendem doses da vacina além da estimativa de uso.

Famílias com crianças, idosos e pacientes com doenças respiratórias, devem procurar o hospital ou clínica e se consultar sobre a melhor época para receber a vacina antes da epidemia.

Fonte e foto: NHK