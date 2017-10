O Instituto de Pesquisa da Agência de Meteorologia do Japão anunciou nesta sexta-feira (27) o resultado de um amplo estudo a respeito dos tufões. Ele aponta a possibilidade de aumento de tufões violentos sobre o Japão.

Masayoshi Ishii, Gerente do Instituto de Pesquisa Divisão 4 do Departamento de Estudos Climáticos, alertou sobre as consequências. “Existe a possibilidade de aumento da aproximação dos tufões violentos sobre o Japão. São necessárias contramedidas de desastre adequadas”, apontou nesta sexta-feira.

A equipe realizou uma simulação do clima global usando computadores. Comparou a situação de 1979 a 2010 com uma previsão do final do século 21, com elevação de 3 graus da temperatura, considerando o não progresso da emissão dos gases que provocam o efeito estufa.

Como resultado constatou a diminuição de 33% da ocorrência de tufões violentos, com velocidade de ventos de 59 metros ou mais, os quais arrancariam árvores e derrubariam postes. Em todo o mundo eles diminuiriam, mas foram encontradas situações diferentes para cada área marítima.

Japão poderá ter aumento de tufões violentos

Há possibilidade de aumento no Havaí, México e Japão, nas águas do Oceano Pacífico. Esses tufões violentos que podem atingir as águas do mar do sul do Japão, são formados a milhares de quilômetros na zona tropical.

Atualmente, a incidência de tufões violentos que atingem o mar ao sul do Japão é de 3 vezes a cada 10 anos. Mas, no futuro a possibilidade é de aumento. Passaria para 5 vezes a cada década.

O motivo é o aquecimento global. As águas do mar têm aumento da temperatura na sua superfície, favorecendo o surgimento de tufões, explicou a equipe.

Fontes: Mainichi e Nihon Keizai Foto: National Institute of Informatics