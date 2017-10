Incêndio de 15 horas consome toda galeria comercial

Um grande incêndio destruiu toda a galeria comercial, além de 4 residências, mas não provocou nenhuma vítima. O incêndio só foi contido por volta das 7h desta quinta-feira (26).

O incêndio começou por volta das 15h50 de quarta-feira (25), na galeria comercial Okura, na cidade de Akashi (Hyogo). A propagação das chamas foi rápida, por causa do vento.

A galeria comercial que fica no bairro de mesmo nome foi destruída, apesar da ação dos bombeiros e da polícia. A ação dos bombeiros durou 15 horas de trabalho árduo no combate às chamas. Foram usados 27 veículos, incluindo helicópteros, para as atividades de contenção do fogo.

Nesse período, 30 estabelecimentos comerciais foram destruídos. O fogo atingiu também 4 residências vizinhas, as quais foram totalmente incendiadas. Mais 12 residências da vizinhança tiveram danos na parte externa. O total da área queimada chega a 2,6 mil metros quadrados.

Nove famílias que moravam em apartamentos dentro da galeria, num total de 21 pessoas, não sofreram nenhuma lesão.

Uma escola da vizinhança serviu de abrigo. Segundo informações dos bombeiros, 54 pessoas foram evacuadas para a escola. Elas continuam lá nesta quinta-feira.

Essa galeria comercial fica em uma área residencial da cidade, ao longo de cerca de 80 metros. Autoridades policiais e bombeiros estão investigando a causa do fogo.

Assista ao vídeo gravado do helicóptero da Sankei News.

Fontes e fotos: NHK, ANN e JNN