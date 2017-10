Eliminar o kafunsho é uma das promessas da rival eleitoral de Shinzo Abe

Milhões de pessoas no Japão desenvolvem sintomas como coriza e olhos lacrimejantes toda primavera. Então, uma promessa feita pela governadora de Tóquio Yuriko Koike, cujo partido quer destronar o primeiro-ministro Shinzo Abe, em relação ao pólen pode ser de interesse das pessoas que sofrem com o kafunsho (polinose).

Expondo seu manifesto no dia 6 de outubro, o recém-formado Partido da Esperança (Kibo no To em japonês ou Party of Hope em inglês) de Koike revelou uma lista de “12 zeros” que se compromete a eliminar, dentre outras coisas, o fumo passivo, energia nuclear, listas de espera em creches e a alegria ao pólen.

O Partido da Esperança, que vai enfrentar o Partido Liberal Democrático de Abe em 22 de outubro, também anunciou várias iniciativas econômicas chamadas de “Yurinomics”, uma resposta à campanha “Abenomics” de Abe.

A alergia ao pólen é uma séria inimiga para muitas pessoas no Japão

Durante a temporada de pólen, na primavera e também no outono, farmácias e lojas de departamento oferecem uma infinidade de produtos para combater o kafunsho, como máscaras e óculos específicos. Segundo estimativa, um quarto das pessoas no Japão sofre com a alergia.

O principal culpado pelo kafunsho no Japão é o pólen eliminado pelo cedro sugi e o cipreste hinoki. O sugi é a árvore nacional do país, enquanto as árvores hinoki são tipicamente usadas para construir estruturas de santuários.

O problema do pólen no Japão é de sua própria fabricação. Como parte do esforço pós-guerra visando reconstruir sua economia, o país plantou milhões de ciprestes por causa de sua madeira para substituir as faixas de florestas que foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial.

Como a importação de madeira barata começou a invadir a nação, as árvores nacionais foram ignoradas, aumentando massivamente os níveis de pólen no país. As alergias ao pólen no Japão começaram a se tornar mais comuns em 1960.

Em resposta, pesquisadores de florestas japonesas vêm tentando desenvolver árvores livres de pólen, com pouco sucesso.

Essa não é a primeira vez que um político se compromete a livrar o Japão do pólen

Koike não é a primeira que se compromete em livrar o Japão do pólen. O ex-governador de Tóquio, Shintaro Ishihara, fez uma promessa similar em 2005.

Ele propôs a eliminação de 1,8 milhão de árvores em 10 anos de florestas ao oeste de Tóquio, mas o projeto sofreu atraso. Em uma estimativa, somente 1,6% das árvores na área foram substituídas por variedades com menos pólen.

Fonte: Quartz Imagem: Nikkei, Bank image