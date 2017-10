Destroços são encontrados ao largo da costa de Hamamatsu onde helicóptero pode ter caído

A Força Aérea de Autodefesa do Japão (FAAJ) continuou nesta quarta-feira (18) o trabalho de busca e resgate de um helicóptero com quatro de seus membros a bordo, que acredita-se ter caído no mar ao largo da costa de Hamamatsu (Shizuoka) durante um voo de treinamento na tarde de terça-feira (17).

Um helicóptero UH-60J desapareceu dos radares por volta das 18h de terça-feira quando sobrevoava uma área a cerca de 30Km ao sul da costa em Hamamatsu.

“Parece que o helicóptero caiu,” disse o ministro da defesa Itsunori Onodera aos repórteres, salientando que o que aparentam ser destroços do helicóptero foram encontrados no mar. A porta de um helicóptero com o kanji para Koku Jietai (Força Aérea de Autodefesa), um esticador e um tanque de combustível foram encontrados na área onde ele pode ter caído.

O UH-60J pertencia à unidade da Asa de Resgate Aéreo da base de Hamamatsu da FAAJ. A bordo do helicóptero estavam o capitão, o Major Akihiro Hanafusa, de 42 anos, um copiloto, um membro de busca e resgate e um engenheiro.

O UH-60J desapareceu dos radares cerca de dez minutos após ele ter partido da base de Hamamatsu, por volta das 17h50, para um treinamento de busca e resgate usando equipamento de visão noturna sobre o mar. Não havia tráfego de rádio confirmado que indicou uma emergência, segundo oficiais da FAAJ.

A Asa de Resgate Aéreo conduz operações de busca e resgate no caso de desastres e acidentes envolvendo aeronaves das Forças de Autodefesa.

O UH-60J, com capacidade para até cinco pessoas, tem 19,7m de comprimento, 16,36m de diâmetro e 5,13m de altura. Ele tem um alcance de 1,300Km e uma velocidade máxima de 265Km/h. O helicóptero está equipado com sistema infravermelho de visão noturna e radar meteorológico.

Em 15 de maio, uma aeronave LR-2 de ligação e reconhecimento da Força Terrestre de Autodefesa caiu em uma montanha em Hokkaido, matando todos os quatro tripulantes. Um helicóptero de patrulha SH-60J da Força Marítima de Autodefesa caiu no mar ao largo da costa da província de Aomori em 26 de agosto, deixando três de seus quatro tripulantes desaparecidos.

A provável causa das duas quedas foi erro humano, visto que o avião e o helicóptero, aparentemente, não tinham problemas mecânicos, de acordo com o Ministério da Defesa.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: ANN