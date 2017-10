Deficiente visual morre atropelado por trem em Osaka

Por volta das 21h25 de domingo (1º), um homem de 59 anos caiu da plataforma de estação de Osaka e foi atropelado por trem expresso de 8 vagões. O local do acidente era a estação Tonoki da linha de Hanwa da JR (Japan Railways) localizada na cidade de Takaishi (Osaka). O homem foi transportado para o hospital, mas morreu momentos depois.

Segundo a Polícia de Osaka, a família explica que o homem é cego desde a infância. Uma bengala utilizada por deficientes foi encontrada encontrou perto do local.

A polícia acredita que o homem caiu da plataforma por engano e continua investigando o caso.

Segundo a Delegacia de Takaishi, uma caderneta para deficientes foi encontrada dentro de bolsa com pertences da vítima. De acordo com a JR Nishi Nihon, a estação conta com pavimento para deficientes visuais, mas não tem portas de plataformas (home door) para impedir a queda de pessoas.

