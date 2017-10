Crianças apresentam irritação nos olhos após entrar em contato com ácido

Por volta do meio-dia de sexta-feira (13), aproximadamente 10 alunos da Escola Primária de Nagazumi (Fukuoka) apresentaram sintomas de irritação nos olhos e na garganta. A escola informou o caso para o serviço de emergência.

Segundo as autoridades, naquele momento, os alunos do sexto ano do ensino fundamental estavam realizando experimentos em aula de Ciências. Os sintomas de irritação começaram quando os alunos entraram em contato com ácido clorídrico derrubado em cima de mesa por um estudante.

Segundo o Comitê Educacional de Fukuoka, foram derrubados 3ml do ácido. O professor rapidamente limpou a mesa, mas muitas crianças já estavam relatando os sintomas.

Segundo os bombeiros, até o momento atual, 13 alunos (4 do sexo masculino e 9 do feminino) estavam com os sintomas. Segundo as autoridades, mais de 10 ambulâncias e carros de bombeiro foram acionados. As crianças foram orientadas pelos oficiais e receberam tratamento na instituição médica próxima.

Segundo o Comitê Educacional, nenhuma criança apresentou sintomas mais graves. A polícia e os bombeiros continuam investigando o caso.

Fonte: NHK News Imagem: Asahi Shimbun