Chefe de cozinha brasileiro fatura troféu de ouro em concurso no Japão

A entrega da premiação foi em 29 de setembro, considerada Dia do Shoyu, em um refinado hotel em Tóquio.

Os premiados foram comunicados antecipadamente para irem receber seus troféus. Antes disso, participaram enviando suas receitas para uma pré-seleção. Depois, na outra fase, os 10 foram convidados para um evento, onde cada um tinha 1 hora cravada no relógio para cozinhar. “Parecia um master chef”, brincou Herculano Rotondano, o chefe de cozinha vencedor, residente em Nagoia (Aichi).

Ele se inscreveu e venceu com a receita Filé ao Molho de Café e Shoyu com Aligot de Mandioca. “Para fazer o aligot usei a mandioca com mussarela de búfala. A mandioca deu um pouco de trabalho, para retirar as fibras”, comentou o chefe de cozinha.

“O sabor amargo e perfumado do café combina com o shoyu, que tem no final um acento doce. Transformei um demi-glace com fundo de café. Usei a mandioca pelo conceito da brasilidade, de origem indígena e é largamente usada na cozinha do nosso país”, explicou Herculano.

“Combinando ingredientes que simbolizam as culturas do Brasil e do Japão, consegui produzir um prato maravilhoso”, descreveu o chefe brasileiro.

Primeiro troféu no Japão

Herculano Rotondano é baiano, formado pelo Senac, e tem em seu currículo um histórico profissional invejável no Brasil. No seu país de origem já participou de concurso, logo no início da carreira, em São Paulo.

Uma das marcas do chefe Herculano é a criatividade. Ele gosta de produzir novos pratos, desde o começo da carreira. Combinações inusitadas como wasabi e chocolate em suas mãos se transformam em sofisticação.

Esta foi a sua primeira participação em concurso no Japão e, de cara, já faturou o troféu de ouro. “A minha esposa me falou e eu me candidatei, pois já tinha uma receita de molho usando o shoyu e café em mente”, revelou.

Além do prêmio para entrar no seu histórico, Herculano gostou de criar essa rede de contatos com outros chefes de cozinha estrangeiros. Os classificados em segundo e terceiro lugares são indonésio e filipina, de Tóquio e Saitama.

Outro aspecto curioso foi conhecer os molhos de soja (shoyu) dos vencedores da 45ª edição do concurso, que acontece paralelamente ao de culinária. “O shoyu faz parte da cultura e pudemos todos ver os premiados de todo o país, muito interessante”, pontuou Herculano.

Fotos: cedidas