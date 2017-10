Casas modulares do Japão vão ajudar famílias desabrigadas no Havaí

Estruturas destinadas a fornecer habitações de emergência para sobreviventes do tsunami no Japão vão, ao invés disso, oferecer abrigos para famílias desabrigadas no Havaí.

Voluntários montaram várias casas modulares em Sand Island, Honolulu, no sábado (7) após materiais para 30 das estruturas terem chegado do Japão na semana passada, divulgou a Hawaii News Now.

A nova comunidade, conhecida como Vila Kahauiki, acolherá pessoas que estão em abrigos transitórios e aguardam por habitações de longo termo.

“Estamos no prazo e não poderíamos estar mais empolgados para dar início à preparação dessas casas para famílias que estão tão gratas pela oportunidade de viver em uma casa segura, digna e acessível,” disse Duane Kurisu, um dos coordenadores do projeto.

Uma vez finalizada, a vila pode abrigar até 800 pessoas nas 200 casas modulares que serão construídas em uma área de aproximadamente 53 mil metros quadrados.

A expectativa dos coordenadores é de que as primeiras famílias se mudem até o final deste ano.

Fonte: Asahi, AP Imagem: Hawaii News Now