Ato de vandalismo em mais de 100 locais no famoso templo de Nagano

Marcas brancas em “X” foram descobertas em mais de 100 locais no famoso Zenko-ji, áreas ao redor do templo, santuários e prédios comerciais na província de Nagano, informou a polícia ao jornal Mainichi na terça-feira (9).

No domingo (8) foram encontradas marcas em “X” no saguão principal do Zenko-ji, um tesouro nacional, e o no portão Samon, que é uma importante propriedade cultural designada pelo governo nacionalmente.

Uma mulher suspeita foi flagrada por câmeras de segurança de um prédio comercial. A Delegacia de Polícia de Nagano Chuo, que investiga o incidente sob a suspeita de violação da Lei de Preservação de Patrimônios Culturais e danos à propriedade, está avaliando se a mulher estava envolvida no incidente.

As marcas, a maioria em formato de “X”, provavelmente foram desenhadas com uma canetinha ou algo similar. Uma delas era relativamente grande, com as linhas do “X” medindo cerca de 12cm de comprimento.

“Esses atos são uma violação contra a fé. Não entendo as intenções do responsável para isso. Estou triste e chateado,” disse Shinsho Wakaomi, secretário-geral do templo.

Funcionários do templo vão discutir a restauração das áreas danificadas junto à Agência para Assuntos Culturais.

Marcas similares também já foram encontradas no saguão principal do Zenko-ji em abril de 2008, e o templo, consequentemente, instalou câmeras de segurança na área. A polícia está analisando as recentes imagens para tentar rastrear o (a) infrator (a).

Fonte: Mainichi Imagens: Wikimedia, NHK