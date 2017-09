USJ deverá pagar 1,1 bilhão de ienes para prefeitura de Osaka

O local onde está instalado o parque temático americano Universal Studios Japan (USJ), é cedido – em parte – pela Prefeitura da Cidade de Osaka (província homônima). A condição é de pagamento de um valor definido em contrato, por metro quadrado ocupado.

A prefeitura entrou com processo judicial contra a USJ para aumentar o valor do aluguel por metro quadrado emprestado. Segundo o jornal Sankei, a prefeitura deverá aceitar a recomendação do Tribunal para fazer acordo com a empresa. A proposta é de pagamento de 1,1 bilhão de ienes para continuar no terreno. Se a assembleia ordinária aprovar, em 13 deste mês, o município pretende caminhar para o acordo.

Aluguel por metro quadrado por 495 ienes

Dos 540 mil metros quadrados ocupados pelo parque temático USJ, cerca de 200 mil são de propriedade da prefeitura. Em 2007 o acordo estabelecia o pagamento de 388 ienes por metro quadrado, com a condição de revisão para aumento a cada 3 anos.

A prefeitura entrou com ação judicial para aumentar de 388 para 442 ienes em 2011. O acordo foi finalizado em 2015.

Nesta segunda vez, o tribunal recomendou fazer um acordo, em julho deste ano.

Se o acordo for bem sucedido entre as duas partes, de 2016 a 2018, o valor passará a ser de 495/m². O pagamento dos atrasados, com o novo valor e mais juros, proposto pela USJ é de 1,1 bilhão de ienes. Se a cidade aceitar, o pagamento deverá ser efetuado até 10 de outubro.

A próxima revisão de valor será feita até abril de 2019. Para o acordo, uma nova regra será proposta pela prefeitura. Para calcular em conjunto, deverão ser incluídos indicadores econômicos e tendências econômicas da alta ou redução de preços do valor do terreno.

Fonte: Sankei News Fotos: Pixabay/Sankei