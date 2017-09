Todas as pessoas poderão ser submetidas a testes de explosivos em instalações de aeroportos

Todas as pessoas que passarem pelas instalações dos terminais de aeroportos poderão ser submetidas a testes de explosivos sob planos para garantir que as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020 ocorram sem problemas.

Um dos métodos antiterrorismo sendo considerado envolve a instalação de sensores nas entradas para detectar explosivos.

O ministério planeja conduzir testes do sistema no próximo ano fiscal e introduzi-lo nas principais instalações no país, incluindo o aeroporto de Haneda em Tóquio, no ano fiscal de 2019 e anos subsequentes.

Atualmente, em todos os aeroportos do Japão, aqueles que entram em áreas de embarque e outras “zonas de segurança” são submetidos a testes para detectar posse de explosivos. No entanto, em outros países, recentemente, vários ataques terroristas com uso de armas de fogo e explosivos vêm acontecendo em instalações de aeroportos que não são designadas como zonas de segurança.

Cerca de 370 pessoas morreram ou ficaram feridas em ataques dentro de um aeroporto internacional e metrô em Bruxelas, em março de 2016. Ataques suicidas no Aeroporto Internacional de Ataturk, em Istambul, deixaram mais de 40 mortos em junho de 2016.

Como resultado, houve apelos para que os visitantes fossem submetidos a testes em instalações dos aeroportos, que geralmente são de acesso livre para qualquer um.

Instalações de aeroportos, no entanto, ficam movimentadas com um grande número de pessoas, incluindo aquelas que vêm buscar ou encontrar passageiros.

Por exemplo, no Aeroporto de Haneda, que registrou 220.000 passageiros por dia em 2016, é o local de trabalho para cerca de outras 50.000 pessoas e também é visitado por aqueles que levam ou vão buscar passageiros.

Isso poderia resultar em uma situação caótica caso todas as pessoas precisassem se submeter ao teste, enquanto os passageiros devem passar por ele antes do embarque.

O ministério está considerando a introdução de portões montados com sensores que podem detectar explosivos e armas de fogo. Guardas de segurança terão em mãos detectores portáteis.

Tais métodos permitiram que os testes fossem conduzidos sem obstruir o fluxo convencional das pessoas.

A descoberta de qualquer irregularidade seria reportada automaticamente a um escritório central de segurança, permitindo aos guardas cuidarem do assunto.

Fonte: Asahi Imagem. Asahi, Bank Image