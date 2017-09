 ‘Sushi de fraldas’ prova ser popular no Japão como presente para bebês

Um presente de chá de bebê incomum que evoca a exportação culinária mais famosa do Japão se tornou um item bem procurado desde que chegou ao mercado.

Ao combinar fraldas brancas fazendo a vez do “arroz” com babadores rosa como cobertura de “camarão”, os “sushi de fraldas” estão atraindo pedidos sem parar para uma empresa na província de Tokushima, que é uma editora de revistas sobre informações de cuidados infantis.

Um funcionário da empresa que desenvolveu o produto, que começou a ser vendido em 2012, disse que a ideia do sushi de fraldas surgiu há 10 anos após ele ouvir sobre “bolos de fraldas” sendo dado como presentes para bebês no exterior.

“Naturalmente, os japoneses deveriam fazer sushi” com fraldas, pensou ele.

A empresa contratou 10 mamães para fazer os sushi de fraldas em suas casas. Usando luvas e máscaras, as mulheres prepararam cada sushi detalhadamente.

Além de dobrar as fraldas no formato do sushi, a “sushi chef” usa itens relacionados ao cuidado de crianças e trabalho doméstico para coberturas, como sabonete branco infantil para a lula e miniesfregões laranjas para ouriços-do-mar.

“Graças às novas ideias, as coberturas vêm melhorando”.

A empresa recebe cerca de 200 pedidos de sushi de fraldas por mês e lançou uma versão de alta qualidade, a “Takumi” usando uma tigela de sushi feita de cedro local, em julho.

Um pedido para o produto, com uma seleção de 15 sushis, custa 7.777 ienes. Veja mais detalhes clicando aqui (em japonês).

Fonte: Japan Today, Kyodo Imagens: Omutsuzushi