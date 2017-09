Shin Tomei: limite de velocidade sobe para 110 Km/h

A Agência Nacional de Polícia informou nesta quinta-feira (28) sobre a decisão de aumentar o limite de velocidade em um trecho da via expressa Shin Tomei, a partir das 10h de 1.º de novembro. Em caso de chuva ou tempestade na estreia, a polícia tomará a decisão no dia.

O trecho fica entre as IC de Shin Shizuoka a Mori Kakegawa, de 50 quilômetros. No entanto, a elevação do limite de velocidade foi permitida em caráter experimental.

Esta será a primeira vez desde 1963 que um trecho da via expressa permitirá velocidade máxima acima de 100Km/h.

A Agência Nacional de Polícia planeja elevar também o limite nos 30 quilômetros do trecho entre as IC de Hanamaki Minami a Morioka Minami, da via expressa Tohoku.

Alvos do aumento do limite de velocidade

Os alvos beneficiados serão veículos de passeio, incluindo os considerados leves (keijidosha) e ônibus. A polícia japonesa excluiu os caminhões de todos os tipos, como os de grande porte, reboques, etc. Esses continuarão tendo a velocidade máxima permitida de 80Km/h, por causa do alto risco de acidentes.

Durante um ano a Agência Nacional de Polícia recolherá dados para observação. Se o resultado do experimento for bem sucedido, ela poderá considerar aumentar esse limite para 120Km/h nos trechos da Shin Tomei e Tohoku.

Além disso, poderá considerar elevar o limite para outras vias expressas do país. Ela já tem estudos de que o índice de acidentes é relativamente baixo em trechos de alto padrão das vias expressas. Portanto, vem analisando que pode aumentar para mais de 100Km/h o limite de velocidade.

Fontes: Nikkei Shimbun e Shizuoka Shimbun Foto: Shimizu Kensetsu