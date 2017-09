Rumores se espalham na Coreia do Norte sobre mortes do teste nuclear

Rumores estão se espalhando entre os cidadãos norte-coreanos de que pessoas envolvidas ou que moram perto do local do recente teste nuclear de Pyongyang estão morrendo ou adoecendo em decorrência de uma enfermidade estranha, segundo uma fonte próxima ao país, divulgou o jornal Asahi.

“(Tais rumores estão circulando) porque o governo (norte-coreano) não forneceu explicações apropriadas sobre o teste nuclear”, segundo a fonte.

Os rumores estão se espalhando boca a boca entre os cidadãos. De acordo com relatos não confirmados, um trabalhador envolvido nas preparações para o teste de uma bomba de hidrogênio morreu.

“O teste do dia 3 de setembro causou um grande terremoto, que chocou as pessoas”, disse a fonte. “Isso também, aparentemente, levou (à disseminação dos rumores)”.

O teste nuclear, o 6º da Coreia do Norte, foi realizado em Punggyeri, no condado de Kilchu, na província de Hamgyong Norte.

Após o teste, a Coreia do Norte anunciou: “Embora o teste nuclear tenha sido conduzido com mais poder do que os anteriores, ele não vazou substâncias radioativas e não teve influência nos ambientes ecológicos ao redor”.

O governo sul-coreano, citando sua própria análise, disse que um túnel usado no teste pode ter desabado. No dia 8 de setembro, Seul também anunciou que detectou uma pequena quantidade de xênon, uma substância radioativa.

A Coreia do Norte vem mantendo um rigoroso sistema para manter em segredo detalhes do teste nuclear. Por exemplo, ela proibiu que estrangeiros desembarcassem em estações ferroviárias no condado de Kilchu.

Além disso, Pyongyang não forneceu explicações aos seus cidadãos sobre os possíveis efeitos de substâncias radioativas no corpo humano.

Fonte: Asahi Imagem: ANN