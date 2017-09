Recall de 85 mil câmeras automotivas da Yupiteru

A fabricante de câmeras automotivas Yupiteru, com sede em Tóquio, anunciou nesta segunda-feira (4) o recall de um aparelho fabricado entre 2012 e 2013. A câmera automotiva é a DRY-FH200, com 90 mil unidades produzidas.

O motivo do recall é a bateria de íon de lítio, a qual deve ter sido a causa do fogo em 2 incidentes ocorridos nas províncias de Hyogo e Kanagawa. A empresa pretende substituir as baterias desse modelo, por isso, anunciou que já está recolhendo os aparelhos.

Em ambos os casos não houve vítimas e nem danos como incêndio do veículo, apenas do aparelho.

A fabricante informou que recebeu cerca de 100 telefonemas de usuários reclamando que a bateria esquenta. Apresentou desculpas publicamente. Solicita que os usuários desse modelo façam contato com a empresa para a substituição gratuita da bateria.

A Yupiteru atenderá às chamadas gratuitas pelo telefone 0120-027-515, das 9h às 17h para mais informações.

Fontes e fotos: NHK, Chunichi e Response