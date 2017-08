Passaporte para comer o quanto puder por 1 ano no ‘yakiniku’

Existem restaurantes especializados em yakiniku ou carne grelhada, também chamado de churrasco japonês, em todo o arquipélago. Os preços variam de acordo com a qualidade e quantidade das carnes e vísceras servidas.

No entanto, se pudesse pagar por um passaporte anual do yakiniku, quanto custaria.

Esse serviço existe em uma casa situada em Chiyoka-ku, na capital japonesa. Lá são servidos todos os tipos de carnes, incluindo as nobres como bisteca especial, cujo preço é de 3,5 mil ienes por 200 gramas. Ou, se preferir, um lombo especial que custa 2,8 mil por 100 gramas.

Não importa se a carne é cara, se deseja carnes especiais e de griffe ou acompanhamentos. Quem adquire o passaporte anual pode comer o quanto puder no yakiniku, beber o quanto quiser e ainda pedir os pratos a la carte.

Passaporte do yakiniku

Se quiser convidar os amigos para acompanhá-lo, também pode. Comer o quanto puder, sem limite de tempo, é um dos pontos importantes. Segundo o dono do restaurante, pode ir todos os dias e organizar uma festa com até 30 pessoas. Ele explica que sempre recebe carnes de griffe de várias partes do país.

Com tantas vantagens, quanto custa um passaporte do yakiniku?

De acordo com a reportagem “o preço é 3 milhões de ienes”.

A reportagem questiona “e alguém já adquiriu esse passaporte?”. À venda desde o ano passado, a resposta foi “sim, já temos um cliente”.

Fonte e fotos: TBS