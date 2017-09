Nova lei obriga que embalagens com mais informações sobre o país de origem

No dia 1º/set, a emenda do novo sistema de renovação dos padrões de exibição de alimentícios. Segundo o Departamento do Consumidor, todos os produtos processados produzidos no Japão deverão ter o país de origem escrito na embalagem ou rótulo na tentativa do departamento de expandir o consumo de produtos agrícolas nacionais.

Anteriormente, a lei era limitada apenas para 22 grupos de alimentos e outros artigos como “Unagi no Kabayaki” e “Tsukemono”, respectivamente. Com a nova remenda, as matérias-primas mais utilizadas para compor o alimento terão que ser citadas de acordo com a quantidade.

Caso haja mais de 3 países de origem, será necessário escrever “entre outros” ou “importada”. Por exemplo, no caso de um presunto assado, na embalagem terá que constar “carne assada de porco (EUA, Canadá, entre outros)”.

Contudo, caso seja difícil determinar a origem dos produtos por causa de mudanças na receita ou do local de distribuição das matérias-primas por problemas climáticos ou flutuações no mercado, em alguns casos excepcionais, os fabricantes poderão optar por escrever “Importada ou Nacional” ou apenas “Importada”.

Caso o próprio alimento for a matéria-prima, o país em que o alimento foi processado será associado ao de origem. Por exemplo, se um feijão-azuqui importado da China for processado em Hokkaido, deverá constar na embalagem “Produzido em Hokkaido” ou “Produzido no Japão”.

Por causa das diversas exceções e dos estágios de pesquisa do novo critério, as organizações de consumidores e os fabricantes julgam que a emenda irá confundir os consumidores e terá pouca efetividade.

Fonte: Asahi Shimbun e Sankei News