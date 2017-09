Mauricio de Sousa irá visitar o Japão

O escritor Mauricio de Sousa (81), autor dos gibis da Turma da Mônica, visitará pela primeira vez a cidade de Konan (Shiga) para realizar um intercâmbio com as crianças brasileiras no Japão. Mauricio sempre auxiliava as crianças da região enviando estampas e livros para escolas da cidade. Os professores e responsáveis decidiram convidar Maurício para visitar o Japão a fim de “agradecê-lo pessoalmente”.

A população da cidade é de aproximadamente 55.000 pessoas, sendo 1.300 brasileiras, e há muitas fábricas na área. Em novembro do ano passado, o jornal Mainichi apresentou o esforço do professor Yoshirodi Aoki (38), responsável pelas aulas de língua japonesa, e a situação das crianças que estudam no Ginásio Municipal de Hie.

Mauricio conta que se emocionou ao ler a notícia traduzida para o inglês e resolveu ajudar as crianças. Mauricio enviou livros, gibis e estampas em japonês e português para escolas primária e secundária a fim de incentivá-las. Essa “reunião de agradecimento” a Mauricio acontecerá em 03/out entre as 13h00 e 15h00 no San Hills Kosai na cidade de Konan e será totalmente gratuita.

A visita de Mauricio neste outono já era planejada e vários eventos para a comunidade irão ocorrer no decorrer de outubro. Veja abaixo os eventos em que a Turma da Mônica estará presente:

Fonte: Mainichi Shimbun