Japão está atento após ameaça norte-coreana de teste com bomba de hidrogênio

O governo japonês disse nesta sexta-feira (22) que está em alerta absoluto para toda eventualidade, após a ameaça norte-coreana de detonar uma bomba de hidrogênio no Oceano Pacífico.

Segundo divulgou o Jiji Press, o governo estará completamente preparado para responder a qualquer situação mesmo se a Câmara dos Representantes for dissolvida para uma eleição antes do esperado, disse o secretário-chefe do gabinete Yoshihide Suga em uma conferência de imprensa realizada em Tóquio.

O primeiro-ministro Shinzo Abe estaria planejando dissolver a câmara baixa do parlamento no início de uma sessão extraordinária que poderá será convocada na quinta-feira.

Suga fez os comentários após a agência de notícias sul-coreana Yonhap News ter divulgado que o ministro de relações exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, disse em Nova York na quinta-feira (21) que seu país pode conduzir o maior teste de uma bomba de hidrogênio da história no Oceano Pacífico.

Em uma conferência de imprensa separada em Tóquio, o ministro da defesa, Itsunori Onodera, disse que se a Coreia do Norte lançar uma bomba de hidrogênio no Oceano Pacífico por um míssil balístico, a possibilidade do artefato sobrevoar o Japão não pode ser negada.

Fonte: Jiji Press Imagem: NHK