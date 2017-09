Japão atinge recorde com mais de 67 mil pessoas acima dos 100 anos

A população centenária do Japão teve um aumento de 2.132 em comparação ao ano anterior para um recorde de 67.824 em setembro, estimulada por avanços na medicina e maior conscientização sobre a saúde, disse o ministério do bem-estar na sexta-feira (15).

O número aumentou pelo 47º ano consecutivo, com as mulheres contando por 87.9% do total, de acordo com a estimativa populacional para 15 de setembro, com base em dados de residentes registrados desde 1 de setembro, informou o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.

O número de homens centenários foi de 8.197, alta de 30 em comparação ao ano anterior, enquanto o de mulheres foi de 59.627, alta de 2.102. Até o final do corrente ano fiscal, que termina em março de 2018, até 32.097 mais pessoas poderão completar 100 anos, alta de 350 ante o ano anterior.

Nabi Tajima, de 117 anos, nasceu em agosto de 1900 na pequena cidade de Kikai (Kagoshima), é a mulher mais velha do Japão. Já o homem mais velho é Masazo Nonaka, de 112, nascido em julho de 1905, residente de Ashoro (Hokkaido).

Após a morte do homem de 113 anos de Israel, que foi reconhecido pelo Guinness como o mais velho do mundo, Nonaka poderá se tornar o próximo titular do recorde.

O maior número de centenários está concentrado na província de Tóquio (5.835), seguida por Kanagawa (3.737) e Osaka (3.559), segundo o ministério.

Antes, os centenários eram presenteados com canecas de prata pura pelo primeiro-ministro do país, contudo, desde 2016, o governo decidiu trocá-las por folheadas a prata para reduzir custos.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image