Janela de trem quebra misteriosamente e passageira fica ferida

Por volta das 9h de quinta-feira (21), uma janela do 9º vagão de um trem (de 15 vagões) que estava em movimento se quebrou.

O incidente ocorreu quando o trem da linha JR Tokaido passava entre Kawasaki e Shinagawa, em Tóquio. Os estilhaços do vidro atingiram uma passageira, que sofreu cortes leves.

Segundo a JR Higashi Nihon, a janela tinha 130cm de comprimento por 90cm de altura e praticamente toda sua superfície foi destruída. Quando o trem parou na estação de Shinagawa, uma pessoa que estava na plataforma avistou a janela quebrada, acionou o botão de emergência e informou os funcionários da estação.

Havia cerca de 2.500 passageiros dentro do trem no momento do incidente. Suas operações foram canceladas nesse dia e os passageiros continuaram a viagem em outro.

O mais curioso é que não foi encontrada nenhuma pedra ou objeto que poderia ter quebrado a janela do trem. Ainda não se sabe por que a janela se quebrou e a JR segue investigando o caso.

Além disso, por volta das 13h00 do mesmo dia, ocorreu o mesmo em outro trem da linha Tokyu Toyoko. Quando o trem de sentido “Motomachi Wako ~ Chukagai” passava pelo intervalo “Kikuna-Myorenji”, um funcionário foi informado por um passageiro que havia rachaduras em uma janela do segundo vagão. Não houve feridos e todos os passageiros desceram na Estação Myorenji.

As empresas continuam investigando os incidentes.

Fonte: Sankei News Imagens: Asahi Shimbun e ANN News