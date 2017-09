Ikea inaugura megaloja em Aichi

A maior loja de móveis e decoração do mundo – sueca Ikea – se prepara para o corte de fitas em 11 de outubro, quarta-feira. Para isso, na segunda-feira (25), realizou um grande treinamento com o Corpo de Bombeiros.

Entre funcionários, crianças e bombeiros, foram mais de 430 participantes, tudo para garantir a segurança dos clientes em caso de emergência e desastre natural.

Os pais poderão fazer as compras com tranquilidade deixando os filhos no espaço com cuidadores e brinquedos. Por isso, as crianças também participaram da atividade de treinamento.

Ikea: megaloja em Aichi

A primeira loja da região Tokai será em Nagakute, cidade ao lado de Nagoia (Aichi). É o décimo empreendimento dentro do Japão e uma das mais de 300 lojas em 27 países. Sob o conceito de sustentabilidade, ela tem um painel solar gigante para produzir 1,3 megawatts. Também, se preocupou na harmonia com o meio ambiente. É a loja do Japão com maior área verde.

O terreno ocupado pela Ikea tem 48,1 mil metros quadrados, sendo que quase a metade é destinada só para a loja de 3 pisos. Estarão disponíveis 9,5 mil itens para consumo.

A Ikea de Nagakute oferecerá showrooms de ambientes, desde a cozinha ao quarto, com mobílias, cortinas, roupa de cama, mesa e banho.

No outro espaço, parecido com um grande armazém, o cliente usará o carrinho de compras no estilo autoatendimento. Com o carrinho de compras, poderá escolher os artigos como luminárias, objetos de decoração, utensílios de cozinha e produtos de uso diário.

Dentro da megaloja terá locais para descanso, restaurantes e cafés, espaço para deixar as crianças de 4 a 10 anos sob os cuidados profissionais, com área de lazer.

Ikea de Nagakute

Fontes: Ikea, CBC e Jouhou Nagoya Fotos: Ikea