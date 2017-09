Guarda Costeira pune barcos da Coreia do Norte que pescavam ilegalmente no Mar do Japão

Segundo a Guarda Costeira do Japão, desde julho deste ano, aumentou o número de barcos que pescavam ilegalmente em Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE) do Mar do Japão. Diariamente, dezenas de barcos entravam no Mar do Japão e pescavam ilegalmente.

De acordo com as autoridades, mesmo com os constantes alertas do Departamento de Pescas, havia dias em que eram avistados centenas de barcos na Yamatotai, área de pesca de aproximadamente 12.000km² conhecida pelo incrível número de lulas “Todarodes pacificus” e por sua profundidade relativamente baixa.

Em meados de julho, navios da Guarda Costeira que estavam patrulhando avistaram vários barcos de pesca pequenos de madeira vindos da Coreia do Norte. Os barcos não ficavam concentrados em um único local e se espalhavam por amplas áreas. Todos tinham poucos metros de comprimento e pareciam bastante desgastados. A tripulação era composta de 8~10 pessoas. Os tripulantes limpavam as lulas capturadas e as estendiam em uma corda.

“Os tripulantes tinham consciência de que a pesca não era permitida no local”, disseram fontes da Guarda Costeira. Os navios de patrulha alertaram esses barcos ilegais através de comunicados por alto-falantes e quadros eletrônicos. Contudo, nem todos os barcos obedeceram e continuaram com as atividades ou apenas se moveram para outro local.

Para os barcos que não obedeciam as ordens mesmo com vários navios de patrulha os cercando, a Guarda Costeira os puniu com armas de água. Após terem sido alvejados por jatos de água, os barcos se retiraram do local. Os jatos foram lançados com força moderada para não danificar os barcos, mas eram suficiente para prejudicar a qualidade das lulas, disse fonte da Guarda Costeira.

Os barcos ilegais diminuíram após esse dia e, em meados de agosto, não foi avistado mais nenhum. “Nossos navios de patrulha conseguiram eliminar com eficácia os numerosos barcos da Coreia do Norte”, afirmou a Guarda Costeira.

Fonte: Asahi Shimbun e Sankei News