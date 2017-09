Famoso anime japonês ganhará adaptação nos cinemas produzida por J. J. Abrams

A produtora e distribuidora japonesa Toho anunciou a adaptação live-action da famosíssima e premiada animação “Your Name” (Kimi no Na Wa), dirigida por Makoto Shinkai. A empresa de produção cinematográfica Bad Robot, do renomado produtor e roteirista J. J. Abrams, conhecido por seu trabalho no filme Star Wars: O Despertar da Força e das séries Lost, Fringe e outros, obteve os direitos da produção live-action.

“Your Name” conta a emocionante história de uma garota que vive em cidade do interior do Japão e de um garoto de Tóquio que são guiados através de sonhos estranhos. O filme foi mostrado nas telonas japonesas em 26/ago do ano passado e arrecadou aproximadamente US$2.2 bilhões ao redor do mundo e se tornou o segundo filme japonês com a maior bilheteria. O Blu-ray & DVD que começou a ser vendido em 26/jul deste ano ultrapassou 1.2 milhão de unidades.

A versão live-action será produzida por J. J. Abrams e pela produtora Lindsey Weber do Bad Robot. O roteiro será escrito por Eric Heissere, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado pelo filme “A Chegada”.

O produtor responsável pelo anime “Your Name”, Genki Kawamura, também participará do projeto. Kawamura conta que não acreditou quando o próprio J. J. Abrams pediu os direitos para uma adaptação live-action. “Isto é um sonho, só pode ser um sonho”, conta. Kawamura também disse que não há equipe melhor para realizar uma adaptação em Hollywood e acredita que Heissere irá “expressar na melhor maneira o roteiro.”

Yoshishige Shimatani, presidente da Toho, comentou: “Aguardo ansiosamente a adaptação conjunta com os maiores criadores de Hollywood do orgulho que é ‘Kimi no Na Wa’.”

Fonte: Cinematoday