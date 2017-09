Equipe japonesa de resgate parte para o México

Em consequência do forte terremoto de magnitude 7,1, ocorrido na quarta-feira (20), mais de 230 pessoas já foram encontradas mortas sob os escombros dos prédios e casas que caíram. Além disso, centenas de pessoas sofreram lesões e ainda há muito trabalho a se fazer em Pueblo e nas demais cidades atingidas, incluindo a capital.

O presidente do México convocou ajuda internacional para colaboração no salvamento e resgate das vítimas. Nesta manhã de quinta-feira (21), a equipe japonesa partiu do Aeroporto Internacional de Narita, para a cidade do México para ajudar no salvamento.

Policiais, bombeiros e cães rumo ao México

A equipe é composta por 70 membros especialistas em resgate do Departamento de Polícia Metropolitana e da equipe da Divisão Especial de Desastre do Departamento do Corpo Bombeiros de Tóquio. Voaram juntos 4 cães especializados no resgate.

Os policiais do pelotão internacional de emergência se reuniram às 7h30 no Departamento de Polícia Metropolitana para uma cerimônia de despedida. Às 10h45 as duas equipes se encontraram em uma sala do aeroporto para uma cerimônia de união, antes do voo.

Como equipe internacional de alívio na emergência, os especialistas irão trabalhar nas atividades de busca e salvamento das pessoas desaparecidas no grande terremoto que provoca sofrimento para o povo do México.

Fonte e fotos: JNN