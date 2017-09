Enorme tutão 15 traz tempestade que só ocorre 1 vez a cada 50 anos

As Ilhas Ogasawara estão todas envolvidas em forte tempestade sob influência do enorme tufão Sanvu. Segundo a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, o enorme e forte tufão número 15 trouxe chuva recorde para Chichijima (Ilha Chichi). Esse tipo de chuva intensa só ocorre uma vez a cada 50 anos, informou.

Como o movimento do tufão está lento, as chuvas intensas poderão se prolongar, estima a AMJ. Por isso, a população local está alerta para se prevenir de deslizamentos.

Tufão 15 é lento

O tufão número 15 está praticamente estagnado, informou a agência, às 11h desta sexta-feira (1.º).

A pressão central é de 955 hPa, a velocidade máxima do vento na proximidade do centro é de 40 metros. A velocidade máxima instantânea do vento é de 60 metros. Tempestades de vento com velocidade de 25 metros ou mais sopram num raio de 170 quilômetros a partir do centro.

Sábado Kanto recebe influência do tufão 15

Em Chichijima o volume de chuvas registrado nas últimas 48 horas foi de 320 mm, com rajadas de ventos muito fortes.

Com o movimento lento, a previsão é de no dia seguinte que o tufão continue causando ventos fortes e chuvas intensas.

No entanto, no sábado (2), há previsão de que as Ilhas Izu e a costa da região Kanto sofram influência do forte tufão. Estimam-se ventos com velocidade máxima de 30 metros e ondas com altura de até 6 metros.

Fontes: AMJ e NHK Imagem: AMJ