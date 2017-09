Chirashizushi: colorido, nutritivo e delicioso

O segredo do chirashizushi é a base – arroz com vinagre – igual ao do tradicional sushi. Depois os ingredientes são dispersados sobre esse arroz. Fácil e prático, aprenda a receita básica e depois varie conforme sua criatividade. Pode usar pescados e frutos do mar frescos, como também o atum em lata. A decoração complementar inclui fios de ovos e vegetais coloridos.

Prato nutritivo, pode ser preparado para uma festa, um jantar com os amigos ou para ocasiões especiais. Agrada todas as faixas etárias e é nutritivo.

Arroz básico para o chirashizushi

(4 pessoas)

Cozinhe 2 medidas de arroz na panela elétrica

Assim que parar de sair fumaça da panela, despeje o arroz em uma tigela úmida

Prepare o vinagre: numa tigela misture 50 ml de vinagre de arroz (ou qualquer outro), 1 colher de sopa cheia de açúcar e 1 colher pequena de sal (5 gramas). Bata bem

Despeje essa mistura no arroz ainda quente, separado com uma colher específica (shamoji). Abane o arroz com um leque para esfriá-lo

Cubra o arroz com um pano úmido. Esse procedimento é para não deixar o vinagre evaporar, até a hora de montar o chirashizushi

Assista ao vídeo para conferir o preparo

Ingredientes para o chirashizushi de atum em lata

2 latas de atum, maionese e shoyu

200 gramas de raiz de lótus (renkon)

2 pepinos

15 unidades de ervilha

4 a 5 colheres de sopa de ovas de salmão conservadas em shoyu (encontra no supermercado)

Punhado de nori (algas secas) cortado em tirinhas

Folhas de kinome (木の芽) ou pimenta-do-japão em português para enfeitar (se tiver)

Preparo do chirashizushi

Coloque o arroz para cozinhar (confira acima).

Primeiro, descasque e corte a raiz de lótus em rodelas finas, de 3 a 4 mm. Cozinhe por 3 a 4 minutos em água com 1 colher de chá de sal. Escorra e separe.

As ervilhas devem ser cortadas em 3 a 4 cm e jogada em água fervente. Escorra e separe.

Corte o pepino em fatias transversais finas. Coloque-as na tigela com uma colher de chá de sal. Misture bem, deixe por 5 minutos. Depois, esprema e reserve.

Abra as latas de atum e escorra o líquido. Em uma tigela misture o atum com 2 colheres de sopa (rasas) de maionese e uma colher de chá de shoyu.

Prepare o arroz conforme as instruções do arroz básico, acima.

Sobre o arroz no prato ou tigela, já preparado, cubra-o com as tirinhas de nori. Depois, com o pepino.

Depois, intercale as raízes de lótus com colheres de atum na maionese.

Use as ovas para decorar, junto com as fatias das ervilhas.

Finalize com as folhas de pimenta-do-japão.

Outras formas de chirashizushi

Você pode comprar bandejas de peixes já cortados para sashimi no supermercado. Eles podem ser usados no lugar do atum dessa receita. Se gosta de ovos, pode preparar ou comprar pronto, os fios de ovos para decorar. Além disso, pode usar os vegetais como cogumelos shitake, cenouras cozidas, camarões, abacate em cubos, queijos, tomates, etc.

Como servir

Junto com as tigelas para servir o chirashizushi, disponha pequenos pires com shoyu e wasabi à parte na mesa. A pessoa mistura a quantidade desejada de wasabi no pires com o shoyu, cobre o tirashizushi para degustar.

Para acompanhar, pode preparar um mishoshiru, servir uma cerveja gelada ou saquê de sua preferência.

Bom apetite!

Fontes: Shirogohan e Comolib Fotos: Wikipedia, Shirogohan e Comolib