Amplitude do alerta de mísseis J-ALERT causa confusão no Japão

O alerta de emergência J-ALERT, que foi emitido pelo governo em 12 províncias após o lançamento de míssil balístico da Coreia do Norte no dia 15 de setembro, foi mais informativo que os alertas anteriores, mas o seu grande alcance causou confusão.

Após o alerta, as operações de trens nas áreas norte e leste do Japão foram temporariamente suspensas e canais de televisão alteraram suas programações para as relacionadas ao lançamento do míssil, afetando as atividades diárias da população.

“Dessa vez, o alerta (sobre o percurso de voo do míssil) indicou especificamente que ele sobrevoaria a região de Hokkaido em direção ao Oceano Pacífico. Ficou claro com essa mensagem que a província de Nagano não seria afetada e, consequentemente, o alerta não causou ansiedade nesta região”, comentou um funcionário do gerenciamento de desastres do governo da província de Nagano.

Contudo, o funcionário também salienta que algumas cidades, vilas e vilarejos na província demonstraram preocupação de que a área do alerta era muito vasta, fazendo com que as pessoas e sentissem desconfortáveis. “Eles deveriam ser mais específicos sobre o percurso de tal míssil”, disse ele.

“Se o alerta J-ALERT continuar sendo emitido em casos quando os mísseis caírem bem longe da ilha principal do Japão, então poderíamos ser confrontados com um caso de cenário de “alarme falso”. O senso de tensão das pessoas diminuirá. O governo municipal gostaria de lidar com tais questões com um alto senso de tensão”, disse um funcionário de gerenciamento de desastre em Yurihonjo, província de Akita, região que planeja conduzir um exercício de evacuação no dia 27 de setembro com base em um suposto lançamento de míssil balístico.

Uma pessoa responsável pelo J-ALERT dentro da secretaria do gabinete defendeu o atual sistema, dizendo que “se passarmos mais tempo delimitando as regiões exatas que deveriam ser alertadas, então, a velocidade da mensagem seria reduzida”.

Após o recente J-ALERT na sexta-feira (15), empresas ferroviárias que operam em áreas que foram alertadas interromperam as operações de trens temporariamente, pecando no lado na precaução.

Por exemplo, às 7h01, a East Japan Railways Co. interrompeu todo o serviço de trens em um total de 11 províncias, incluindo Aomori e Iwate, e suspendeu todas as operações de trens-bala nas linhas Tohoku e Joetsu, embora os serviços terem sido retomados das 7h10 em diante. As operações do Tsukuba Express, que opera entre as províncias de Tóquio e Ibaraki, também foram interrompidas.

A Hokkaido Railway Co. adiou as operações de trens na linha Hokkaido Shinkansen por cerca de 9 minutos. O governo municipal de Sapporo, similarmente, parou o funcionamento de bondes e metrô no mesmo período de tempo.

Fonte: Mainichi Imagem: NHK