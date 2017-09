50 pessoas se mobilizam para salvar mulher em Tóquio

Na Estação Yoyogi Uehara, em Tóquio, muitas pessoas testemunharam uma atitude muito nobre e comovente. No início de agosto, uma mulher de 33 anos desmaiou na estação e caiu na plataforma, de uma forma em que sua cabeça caiu entre a plataforma e os trilhos, conforme relatou o noticiário do Tokyo MX nesta quinta-feira (31). Nesse momento, um trem entrou na estação e a mulher ficou presa entre a plataforma e o trem.

Ao perceberem a perigosíssima situação da mulher, aproximadamente 50 funcionários da estação e passageiros do trem se mobilizaram para salvá-la. Todos que estavam no local empurraram o trem com as mãos para construir um pequeno vão entre o trem e a plataforma.

“Todos nós empurramos juntos o trem. Quando abriu-se um pequeno vão, puxamos a mulher para a plataforma”, disse Hiromi Ogasawara, enfermeira que estava no local no momento do incidente. Além disso, outras pessoas também ajudaram a mulher de dentro do trem. “Como havia uma mulher presa, nós nos reunimos no lado contrário à plataforma. Conseguimos inclinar o trem graças às pessoas que estavam empurrando no lado de fora e às pessoas que ajudaram de dentro do trem”, relatou Ichiko Tanaka, que ajudou na ação.

A mulher, que foi salva por dezenas de pessoas, recebeu massagem cardíaca e recobrou sua consciência. A mulher ficou internada por duas semanas, mas já se recuperou completamente.

O Corpo de Bombeiros de Shibuya enviou uma carta de agradecimento à Estação de Yoyogi Uehara em homenagem a todos que participaram da ação.

Fonte: Tokyo MX via Yahoo