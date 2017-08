Vulcão ativo solta fumaça; autoridades pedem cuidado

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), entre 23h de quarta-feira (9) e 2h de quinta-feira (10), o Monte Yake dos alpes japoneses expeliu uma pequena quantidade de fumarola branca. Nesse mesmo período, foram observadas também 6 incidências de terremotos e vibração atmosférica.

A fumarola chegou a subir 100 metros até perder força e desaparecer na atmosfera. A partir das 3h, o vulcão parou de expelir fumaça. Contudo, como a fumaça saiu por uma abertura que normalmente não a expeliria, a JMA enviou alguns funcionários ao local para investigar detalhadamente a situação.

Entretanto, a JMA não elevou o nível de perigo de erupção do vulcão. O Monte Yake continua sob o primeiro nível do alerta vulcânico, que é um “lembrete” de que o monte é um vulcão ativo de pouco perigo. Entretanto, por mais que o nível de alerta seja mínimo, as autoridades pedem cuidado porque ainda há a possibilidade do Monte Yake expelir mais gases vulcânicos.

De acordo com a JMA, está não é a primeira vez. O vulcão constantemente expele vapor d’água e, há 55 anos, em 1966, o vulcão entrou em erupção e as cinzas atingiram cabanas de montanha ao redor da cratera vulcânica, ferindo 2 pessoas.

O Monte Yake, localizado em Matsumoto (Nagano), ainda não teve suas rotas de montanhismo interditadas. Contudo, na cidade de Takayama (Gifu), ao oeste do monte, as autoridades estão discutindo medidas de segurança para impedir acidentes e outros.

Fonte: NHK News