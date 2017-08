Tufão número 15 é enorme e avança para a costa de Kanto

Segundo a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, o tufão Sanvu se encontra a 110 Km de Chichijima. Sua característica é que, além de enorme, traz ventos fortes de mais de 30 metros por segundo.

É tão grande que cobriria boa parte do arquipélago central. Tem pressão de 980 hPa e diâmetro de 1.450 Km. Ele está a um passo de ser considerado extra grande, o qual tem diâmetro superior a 1.600 Km.

A área de ventos fortes é de 1.450 Km e há dois anos um tufão dessa proporção não se aproximava do Japão. O último foi o de número 23, com 1,6 mil Km, em outubro de 2015.

Além do tamanho, o tufão Sanvu vem aumentando seu vigor, trazendo tempestade.

Como se aproxima das Ilhas Ogasawara, na sexta-feira (1º), a previsão é de que irão amargar uma forte tempestade, de longo tempo.

De olho no tufão Sanvu

Depois, se ele avançar no sentido norte, aumenta a possibilidade de atingir a costa leste e Hokkaido com a tempestade muito forte, no domingo (3).

Caso avance no curso mais a oeste, as regiões de Kanto a Hokkaido ficarão sob a influência dele.

Esse tufão requer vigilância. A recomendação é acompanhar as previsões até domingo.

Fontes e imagens: AMJ e Yahoo