Salto de bungee jump acaba em acidente em parque no Japão

Um homem ficou levemente ferido quando um cabo se rompeu durante um salto de bungee jump em parque na cidade de Sasebo (Nagasaki).

O acidente ocorreu no final da tarde de terça-feira (1º) no parque temático holandês Huis Ten Bosch. O cabo conectava a plataforma de 20 metros de altura com uma corda elástica que estava presa ao homem de 37 anos, residente de Koga (Fukuoka).

De acordo com a polícia de Haiki, o cabo se rompeu quando o homem estava prestes a fazer o movimento ascendente. Ele caiu sobre colchão de segurança e em seguida foi parar no chão, machucando seu ombro direito.

Segundo funcionários do parque, eles conduziram as verificações de segurança exigidas. Um porta-voz do parque disse à NHK que a empresa de manutenção não encontrou qualquer anormalidade durante uma inspeção realizada em maio.

Por enquanto, o parque vai interromper os saltos na atração de nome Hikari Bungee Jump.

Fonte: NHK Imagem: Yomiuri